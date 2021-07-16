İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2021 Cuma / 6 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5217
  • EURO
    10,0973
  • ALTIN
    499.459
  • BIST100
    1370.85
Güncel

191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Silivri ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal edilen ve satışı gerçekleştirilen 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda toplamda 191 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu 3'ü Türk, 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA16 Temmuz 2021 Cuma 10:56 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:56
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz Salı günü Silivri ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapılan 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Silivri'deki operasyonda uyuşturucu madde satışında kullanılan cipte yapılan aramada 66 kilogram sıvı metamfetamin, 21 kilogram eroin, 39 kilogram esrar ele geçirildi. Esenyurt'taki imalathaneye yapılan baskında ise, 65 kilogram kristalize metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3'ü Türk 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda anları kameralarca görüntülendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.