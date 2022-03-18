18 Mart 2022 Cuma 11:26 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:26

Çanakkale köprüsü geçiş ücreti, tarihi günde trafiğe açılacak olmasıyla birlikte merak edildi. 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale köprüsünün geçiş ücretini açıklamıştı. Buna göre 1915 Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve iki kıta arasındaki mesafeyi 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün Yap-İşlet-Devret yöntemiyle inşa edildi. Peki 1915 Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte Çanakkale Köprüsü özellikleri ile ilgili merak edilenler...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili sorulara "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" yanıtını verdi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'na ait geçiş ücretleri, araçların OGS veya HGS hesapları ile ya da kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme seçenekleri ile tahsil edilebilecektir.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ

Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü oldu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYI BAĞLIYOR?

Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN UZUNLUĞU NEDIR?

1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metredir.