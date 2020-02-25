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1915 Çanakkale Köprüsü için acele kamulaştırma kararı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin yapımı amacıyla Tekirdağ ve Çanakkale'de bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA25 Şubat 2020 Salı09:05 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:05

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu proje dolayısıyla Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Çamönü, Hayriye, İncirli ve Köprühisar mahallelerinde, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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