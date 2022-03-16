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1915 Çanakkale Köprüsü'ne havadan inceleme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nü helikopter ile havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

IHA16 Mart 2022 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüdeki son çalışmaları havadan inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun hizmete alımına günler kala Çanakkale'ye geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, havadan da denetimlerini yaptı. 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak olan köprüde her şey tamamlandı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
  • 1915 Çanakkale Köprüsü
  • helikopter

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