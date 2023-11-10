İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,58
  • EURO
    30,5076
  • ALTIN
    1783.89
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü
Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü

1915 Çanakkale Köprüsü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) tarafından düzenlenen yarışmanın 'Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri' kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

AA10 Kasım 2023 Cuma 18:09 - Güncelleme:
1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü
ABONE OL

ÇOK AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği'nin 1998'den bu yana düzenlediği, dünyanın dört bir yanından mühendislik projelerinin katıldığı, "IABSE 2023 Proje ve Teknoloji Ödülleri"nin sahipleri İsviçre Zürih'te yapılan törenle açıklandı.

Çin, Yeni Zelanda, Macaristan, Danimarka, Katar, Hindistan ve Filipinler gibi birçok ülkeden katılan 40'ın üzerinde global proje, 14 kişilik jüri ekibi tarafından 7 kategoride değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, "Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri" kategorisinde Çin, Filipinler ve Botsvana'dan katılan projeler arasında birinciliğe layık görüldü.

Proje adına Zürih'te düzenlenen ödül törenine 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi ile firma yetkililerinden Murat Sarıkaya, Edward Hong ve Kwangyoung Jeong katıldı.

Geçen haftalarda mühendislik dünyasının lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisi tarafından dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği "Global Best Projects" yarışmasında da birincilik ödülünü kazanan 1915 Çanakkale Köprüsü, toplamda ulusal ve uluslararası 24 ödülün sahibi oldu.

  • 1915 Çanakkale Köprüsü
  • IABSE
  • birincilik ödülü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.