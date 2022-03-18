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1915 Çanakkale Köprüsü'ne Türkiye Sigorta Güvencesi

Türkiye'nin stratejik varlıklarını sigortalamayı amaçlayan Türkiye Sigorta, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 18 Mart 2023'e kadar güvence sunacak.

AA18 Mart 2022 Cuma 19:38 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 19:38
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, ülkenin stratejik projelerini güvence altına almayı sürdürüyor. Mühendisliğinde ve tasarımındaki detaylarla simgelerin köprüsü olarak kabul edilen ve Türkiye tarihinde iz bırakan projelere eklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, Türkiye Sigorta güvence sağlıyor. 18 Mart 2023'e kadar geçerli olacak poliçe, yangın, yıldırım, infilak, deprem, doğal afetler, makine kırılması ve kâr kaybı gibi teminatları içeriyor.

- "STRATEJİK PROJELERDE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Türkiye, son yıllarda ulaşım alanında yaptığı örnek yatırımlarla ve projelerle dünyada sayılı ülkeler arasında yerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçen çok sayıda prestijli projenin son halkası 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayan, Çanakkale'nin destanlarla dolu tarihine yakışan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sağladığımız teminatla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye için anlam ve önemi büyük olan bu projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gücünü bu kadim coğrafyadan alan Türkiye Sigorta olarak, ülkemizin dört bir yanındaki herkes için hayata geçen stratejik projelerde yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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