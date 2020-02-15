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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 161 metre uzunluğa ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 161 metreye ulaştı.

IHA15 Şubat 2020 Cumartesi10:44 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkisi ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

14’üncü blokların arasına ilk bağ kirişinin montajı kısa süre önce yapılmıştı. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 17. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 161 metreye ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi ve yarı uzunluğa ulaşmış oldu.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek olan tarihi köprü toplamda 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın, sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.

DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Tarihi köprünün bölgeye de ciddi kazanımlar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

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