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  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi Asya yakasındaki platform ayağına yerleştirildi
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliyesi Asya yakasındaki platform ayağına yerleştirildi

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak '1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloku vinç yardımıyla konuldu.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 12:12 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 12:13
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Asya yakasındaki Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında devam eden çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında gemi trafiğine kapatıldı.

Sütlüce Şantiye Sahası'nda bulunan ilk tabliye bloku, gemiyle Şekerkaya mevkisine sevk edildi.

45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok, 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun üzerine Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerleştirildi.

Araçların geçeceği yol, 87 tabliye blokunun birbirine eklenmesiyle oluşacak.

"Kedi yolu" arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor.

Yapımında 649'u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.

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