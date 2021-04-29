192 milyonu aşkın hayvan deney için laboratuvarlarda

DHA 29 Nisan 2021 Perşembe 10:22 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:22

Günümüzde birçok endüstri, çeşitli sebeplerle canlı hayvan türleri üzerinde deneyler yapıyor. Bunların başında ise ilaç ve kozmetik endüstrileri geliyor. Amerika'da yayınlanan hayvan deneyleri istatistiklerini inceleyen PR servisi B2Press'in paylaştığı verilere göre, dünya genelinde 192 milyondan fazla hayvan, yaşam alanlarından koparılarak laboratuvarlarda tutuluyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yüzde 30'undan fazlası orta ve şiddetli acı veren uygulamalar içeriyor. En ağır bilanço ise ilaç endüstrisinde görülüyor. İstatistikler, hayvanlar üzerinde test edilen ilaçların yüzde 98'inden fazlasının hiçbir zaman raflara çıkmadığını gösteriyor.

EN ÇOK DENEK HAYVANI KULLANAN ÜLKE ÇİN

Online PR servisinin incelediği istatistiklerde, tüm kozmetikler için hayvan testi yapılmasını zorunlu kılan Çin 20,5 milyon ile en çok denek hayvanı kullanan ülke olarak öne çıkıyor. Hayvan testlerini en çok kullanan ülkelerden bir diğeri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin laboratuvarlarında ise 22 milyon hayvan araştırma için kullanılıyor. Kozmetik testlerinde 500 binden fazla hayvanın denek olarak kullanıldığı görülürken, aralarında Norveç, Yeni Zelanda, Hindistan ve Avustralya'nın da bulunduğu 39 ülkede ise kozmetik ürünlerde hayvan deneylerinin yasaklandığı biliniyor.

TESTLER EN ÇOK GİNE DOMUZLARI ÜZERİNDE YAPILIYOR

Derlenen istatistikler, deneylerde en çok kullanılan hayvan türlerini de ortaya koyuyor. Klinik öncesi çalışmaların uygulanabilir olması için deneylerde en az 2 tür kullanılırken, 171 bin 406 deneyin parçası olan Gine domuzları yüzde 20,57 ile ilk sırada yer alıyor. Onları yüzde 16,46'yla tavşanlar, yüzde 11,75'le insanlar hariç primatlar, yüzde 9,49'la hamsterlar ve yüzde 7,29'la köpekler izliyor. Araştırma hayvanlarının çoğu ise herhangi bir hayvan refahı yasası tarafından korunmuyor.