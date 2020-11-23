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  • 1948'de açıldı, emektar kuyu Raman-8'den 72 yıldır petrol çıkarılıyor
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1948'de açıldı, emektar kuyu Raman-8'den 72 yıldır petrol çıkarılıyor

Türkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. 1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlandı.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:51
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Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.

1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlandı.

- "GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Raman-8'in Türkiye için önemine değindi.

Demir, emektar kuyudan 72 yılda 1 milyon tonun üzerinde üretim sağlandığını belirterek, "Raman-8 kuyusunda şu anda günlük ortalama 35-40 varil ham petrol üretimi sağlanmakta. Emektar bir kuyumuz. Ülkemizin petrol serüveninin başladığı ilk yerdir Raman-8 kuyusu. Petrolcülüğün simgesi anlamına gelen Raman-8 kuyusuna gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu.

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