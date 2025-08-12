Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı bildirildi.

Operasyon, belediye ihaleleriyle ilgili usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmanın son dalgası olarak gerçekleştirildi.

Savcılığın, eldeki bilgi ve belgeler kapsamında 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ettiği öğrenildi.

İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk operasyonunun son dalgasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği kaydedildi.

Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi.

KUYUMCULAR VE DÖVİZ BÜROSU ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin para transferlerini sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği; kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü, lüks araç alımlarında kullanıldığı öğrenildi. Araçlar önce farklı isimler üzerine tescil edildi, ödemeler ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.