İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7278
  • EURO
    48,3891
  • ALTIN
    5386.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 197 milyon avroluk yatırım tuzağı: Dolandırıcılar hakkında karar
Güncel

197 milyon avroluk yatırım tuzağı: Dolandırıcılar hakkında karar

Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını Türkiye'de yatırım vaadiyle 197 milyon avro dolandırdıkları öne sürülen 10 kişiden 5'i, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari bir şüpheli için yakalama kararı çıkarılması istendi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
197 milyon avroluk yatırım tuzağı: Dolandırıcılar hakkında karar
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişinin, Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle kendisinden yaklaşık 197 milyon avro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenledikleri, paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumda olan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen avukat şüphelinin de kendisinin ifade vermeye geleceği belirtildi.

Savcılığın talebi üzerine İstanbul Adliyesi'ne götürülen 9 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i tutuklanmaları, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlıların nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi/özel belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, 12 şüpheliden 10'u yakalanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.