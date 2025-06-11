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1972 yılında Sapanca Gölü'ne düşmüştü! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

1972 yılında Sapanca Gölü'ne düşen foto keşif uçağının enkazı, 53 yıl sonra gazeteci Hasan Coşkun tarafından görüntülendi. Coşkun, uçağın kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunu ifade etti.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
1972 yılında Sapanca Gölü'ne düşmüştü! Yıllar sonra ilk kez görüntülendi
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Kıyıdan 200 metre açıkta, 8 metre derinliğe dalış yapan Coşkun, 1 Ağustos 1972'de göle düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F "Thunderflash" tipi foto keşif uçağının enkazını kayda aldı.

Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirterek, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını kaydetti.

MİDYE TABAKASIYLA KAPLANMIŞ

Bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini belirten Coşkun, uçağın kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunu anlattı.

Coşkun, 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğine dikkati çekerek, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı.

Anadolu Ajansının 3 Ağustos 1972 tarihli haberinde, düşen uçakta 1937'de mezun olan Birinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subaylarından Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem'in şehit olduğu bilgisi yer alıyor.

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