8 Ekim 2025 Çarşamba
  1974 Anlaşması'na dikkat çekti… Şeybani'den uluslararası topluma çağrı
Güncel

1974 Anlaşması'na dikkat çekti… Şeybani'den uluslararası topluma çağrı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin toprak bütünlüğünün bölgesel istikrar için hayati önem taşıdığını vurguladı. Şeybani, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına da işaret ederek 'İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor. 1974 Anlaşması'nı ihlal ediyor.' ifadelerini kullandı.

8 Ekim 2025 Çarşamba 18:05
1974 Anlaşması'na dikkat çekti… Şeybani'den uluslararası topluma çağrı
ABONE OL

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına da işaret ederek "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor. 1974 Anlaşması'nı ihlal ediyor." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile toprak bütünlüğü esasını vurgulayan bir dizi diyalog gerçekleştirdiklerini belirten Şeybani, "(SDG ile görüşmeler) Suriye devleti ve kurumları içerisine katılması için tek ülke, tek ordu ve tek toprak esasına dayanarak bir diyalog olması içindi. Bölünmeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu da ifade ettik." diye konuştu.

Şeybani, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına da işaret ederek "İsrail tehditleri hala güvenliğimizi tehdit ediyor ve topraklarımızda yeni bölgeleri ihlal ediyor. 1974 Anlaşması'nı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şeybani, "Buradan uluslararası toplumu ve Suriye'yi destekleyen ülkeleri Suriye hükümetini bu bağlamda da desteklemeye ve bu 1974 Anlaşması'nın yeniden tesis edilmesi için Suriye hükümetine destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Popüler Haberler
