İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8814
  • EURO
    31,5237
  • ALTIN
    1850.26
  • BIST100
    7898.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen şehit öğretmen Alten ve babası kabri başında anıldı
Güncel

1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen şehit öğretmen Alten ve babası kabri başında anıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kabri başında anıldı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 09:29 - Güncelleme:
1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilen şehit öğretmen Alten ve babası kabri başında anıldı
ABONE OL

Şehit öğretmen Alten ve babası için Öğretmenler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer ve protokol üyeleri şehit öğretmenin kabri başında dua etti.

Programa, Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın ve okul müdürleri katıldı.

Çocukluğundaki öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitmiş ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı.

Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için kendisiyle Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2022 yılında, kızı ve eşini kaybettiği gün olan 26 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.