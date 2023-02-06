1999 depreminden sonra en büyük deprem! Kandilli: Artçılar yıllarca sürebilir

Gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, depremin şiddetinin 17 Ağustos 1999 depremine eşit olduğu ve daha sonra gelecek artçılara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

"17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNE EŞİT BİR DEPREM"



Prof. Dr Haluk Özener, "7.4 büyüklüğünde bir deprem ile karşı karşıyayız. Bu deprem, 17 Ağustos 1999 depreminin büyüklüğüne eşit bir deprem. Bu coğrafyada 24 yıllık geçen bir süre sonra gördüğümüz en büyük deprem ile karşı karşıyayız. Kahramanmaraş ve Gaziantep arasında olan bir depremden bahsediyoruz. İfade edildiği gibi 10 tane ili etkileyen sınırlarımızı aşıp KKTC, Irak ve Suriye'de de hissedilen ve bazı yerlerde can kaybına yol açan bir depremden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

"ARTÇI DEPREMLER AYLARCA HATTA YILLARCA SÜREBİLİR"



Artçı depremlere dikkat çeken Özener, "Şu ana kadar olan depremler 100'e ulaşmış durumda. Bunların yaklaşık 53 tanesi 4.0 şiddetinin üzerinde duruyor. Arkadaşlarımız şu anda hızlıca büyük depremleri, artçıları çözmeye çalışıyor. Küçük depremlerin çözümleri de ulaşınca sayıların artacağını göreceksiniz. 7 tanesi 5'in üzerinde bir deprem, bir tane de ana artçı şok olarak adlandırabileceğimiz 6.6 şiddetinde bir depremimiz var. Bu depremlerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini izleyeceğiz. Bu depremler aylarca hatta yıllarca sürebilir" dedi.

Özener, "2017 Bodrum - Kos depreminin 9 bin 9 tane artçısı olmuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha sonra yaşanabilecek artçı depremlere karşı hazır olması gerekir. Hasarlı binalarına girmemelerini ve AFAD yetkililerine kulak vermelerini istiyoruz. Üç farklı yerde deniz seviyesindeki değişimleri gözlemledik. Gazi Mağusa'da 17 santim, Mersin'de 13 santim, Hatay İskenderun'da 12 santimlik dalga yüksekliği var. Kıyıdan içeride olan bir deprem bile tsunami etkisi oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı.