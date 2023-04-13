1999 öncesi yapılarda denetim sıklaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. 1999 öncesi yapıların üzerinde titizlikle durulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1999 öncesinde yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık ve bunları yoğun bir şekilde çalışarak bitireceğiz. " ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Tabii kolay değil; deprem, sel, yangın, kuraklık, bütün bunlar afetlerin çeşitleri olarak hep önümüzde, buna da her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3, bilemedin 4, bunlar en ideal yapı çeşitleri. Bir de tabii buralarda hafif malzemeler kullanmak suretiyle yapılacak olan bu konutlar bizi daha güvenli hale getirecektir. Bunun yanında ayrıca çelik konstrüksiyon bu çalışmaların içerisinde önemli yer tutuyor. Bilhassa 1999 öncesinde yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık ve bunları yoğun bir şekilde çalışarak bitireceğiz. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle de sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek, denetimler sıklaştırılacak. Bütün bu konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"VATANDAŞIMIN DEVLETİNE İNANMASI, GÜVENMESİ LAZIM"

İstanbul'un ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, "İstanbul'un 39 ilçesinde tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde bir harita çıkardık. Bugün İstanbul'da yaklaşık 1,2 milyon bina ve 5,9 milyon konut bulunuyor. Gördük ki İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşın devlete inanması, güvenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "vatandaşların kentsel dönüşüm yapılırken muhalefetin 'Bu kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.' propagandalarına kesinlikle aldanmaması gerektiğini" bildirdi.

Konuya ilişkin bir örnek paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"İstanbul'da ben Üsküdar Burhaniye'de oturuyordum. Orada süratle kentsel dönüşüme girdik. Küplüce'de, Ferah Mahallesi'nde, yani Çamlıca Camisi'nin altındaki bölümlerde kentsel dönüşüme başladık ve bizim davetimize icabet edenler binalarını gerçekten yıktırdılar. Çünkü biz onlara 'Kiralarını vereceğiz.' dedik verdik. 'Nereyi beğeniyorsanız oralara yerleşin ve biz evlerinizi yaptıktan sonra gelip buralara döneceksiniz.' dedik. Bize 'Evet.' diyenler şu anda hallerinden çok memnun, 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. Bundan 15 gün, 1 ay önce yolumu kestiler, 'Başkanım biz yanlış yaptık, ne olur gelin bizimkileri de yıkın'. 'Ben size dediğim zaman bunu yapsaydınız sizin binalarınız da bitmiş olacaktı, siz de oralara yerleşmiş olacaktınız'. Şimdi, 'Yanlış yaptık, gelin bizim buraları da yıkın'. Belediye başkanıma da gerekli talimatı verdik, şimdi onlarda da aynı çalışmalar başladı. Ama şimdi orada yapılan binaları bir görseniz.

Peki bay bay Kemal ne diyordu? Diyor ki benim için, 'Boğaza nazır binalarımızı yıktı'. Yahu sorsan Küplüce neresidir, Ferah Mahallesi neresidir, inanın buraları bilmez, Burhaniye neresidir bilmez. Şu anda oradaki binalar, herkes halinden mutlu, memnun. Zemin artı 3, zemin artı 4 orada binaları yaptık. Hakikaten gören 'Keşke ben de buradan bir yer alabilseydim.' der."

Buranın geniş bir alan olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda da oranın havası, hele şimdi bir de çevre, peyzaj, ağaçlandırma, bu çalışmalar da bir taraftan devam ediyor ve her geçen gün daha da güzel bir hal alıyor. İnanıyorum ki bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ile Üsküdar ilçelerinin ortak bölgesi olan yerde oldu. O da tabii çok çok ilginç bir yer. Orada mesela Kadıköy Belediyesiyle maalesef uyum sağlanamadığı için orası halledilemedi, sonunda kabul ettiler ve orada da başladı." diye konuştu.

Buranın yapımını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üstlendiğini bildiren Erdoğan, "Orası da süratle gelişti ve inanıyorum ki orası da yine muhteşem olacak." dedi.

"BU İŞİN AFFI OLMAZ"

İstanbul'da rezerv şehir kurulmasına ilişkin takvimlendirme olup olmadığı sorusuna karşılık Erdoğan şunları söyledi:

"Rezerv şehir derken herhalde siz Kanal İstanbul'un sağını solunu kastediyorsunuz. Şimdi Kanal İstanbul ile birlikte o rezerv şehirler meydana çıkacak. O rezerv şehirler meydana çıktığı anda yoğun şekilde oralarda konut inşaatları başlayacak. Bu kentsel dönüşümü kabul eden, örneğin Avcılar'da kabul eden vatandaşlarımıza biz o rezerv şehirlerden yer vereceğiz, onları oralara çekeceğiz."