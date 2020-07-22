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Güncel

FETÖ soruşturmasında 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı verildi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30
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