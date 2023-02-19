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1.cemre ne zaman düşecek 2023? Cemre havaya düştü mü? 2023 Cemre düşme tarihleri

1. cemrenin ne zaman düşeceği, Şubat ayının sonuna gelinmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Cemre ilk olarak havaya düşer. 2023 cemre düşme tarihlerine göre birinci ve ikinci cemre Şubat ayında düşecek. Peki Cemre havaya düştü mü? 1.cemre ne zaman düşecek 2023? İşte cemre düşme tarihleri

19 Şubat 2023 Pazar 11:04 - Güncelleme:
1.cemre ne zaman düşecek 2023? Cemre havaya düştü mü? 2023 Cemre düşme tarihleri
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1. cemrenin ne zaman düşeceği, baharın gelmesini bekleyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl baharın gelişini simgeleyen cemre düşme tarihleri belli oldu. Cemre ilk olarak havaya, ikinci adımda suya ve en son toprağa düşer. Peki 1.cemre ne zaman düşecek 2023? Cemre havaya düştü mü? İşte 2023 Cemre düşme tarihleri

1. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2023?

Soğuk havaların ardından toprağı ısıttığına inanılan cemre ilk olarak havaya düşecek. 1. cemre 20 Şubat tarihinde havaya düşecek.

2023 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemre; Birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Baharın gelişini müjdeleyen cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart tarihinde toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından bahar gelir.

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluşan sıcaklık artışıdır.

"Ateş" ve "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "Cemre düşmesi" bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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