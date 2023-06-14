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2. Abdülhamid'in torunundan duygusal açıklama: Eğer söylersem ağlarsınız

Lübnan'da yaşayan Osmanlı hanedanı üyesi ve 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunlarından Emel Adra, yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayıp, ailesine sahip çıktığını için de teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen konferansta tüm aile bireyleriyle bir araya gelme fırsatını yakaladıklarını vurgulayan Adra, 'Konferansta ne hissetiniz?' sorusuna, 'Eğer söylersem ağlarsınız. Ne hissettiğim hakkında hiç konuşmak istemiyorum' cevabını verdi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
2. Abdülhamid'in torunundan duygusal açıklama: Eğer söylersem ağlarsınız
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Adra, AA muhabirine, seçimleri kazanmasının ardından gönderdiği tebrik mektubunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı hanedan üyelerine ilgisini anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Adra, 29 Mayıs'ta Erdoğan'a hitaben yazdığı ve Ankara'ya gönderdiği el yazması mektubunda, "Efendim, bendeniz büyük dedem Sultan Abdülhamid'in dördüncü kuşaktan torunu ve dedem Mehmed Selim'in Lübnan'da yaşayan hafidi (torunu) Emel Adra" diye tanıttıktan sonra, şunları kaydetti:

"Zat-i alinizin tekrardan cumhur reisi olarak seçilmesinden dolayı tebriklerimi sunuyorum. Efendim, şahsınıza, Türkiye'yi tekrar kendi kadim tarihi ile buluşturduğunuz, geçmişiyle barıştırdığınız, aileme sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum.

Ailem adına sizlere teşekkür ediyorum. Ahir ömrümde sizin için dua ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı ömürler versin. Biz sizlerin muvaffakiyetleri için dua ediyoruz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamü aleyküm. Allah'a emanet olunuz."

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜM AİLEYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Türkiye'ye en son Şubat 2018'de, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen konferansa katılmak için gittiklerini belirten Adra, Lübnan'daki tüm aile üyeleriyle konferansa iştirak ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen konferansta tüm aile bireyleriyle bir araya gelme fırsatını yakaladıklarını vurgulayan Adra, "Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz çünkü tüm ailemizi bir araya getirdi ve bizleri asla terk etmedi." dedi.

"Konferansta ne hissetiniz?" sorusuna Emel Adra, "Eğer söylersem ağlarsınız. Ne hissettiğim hakkında hiç konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

- "BUGÜNKÜ TÜRKİYE O ZAMAN YOKTU"

Dedesi Mehmed Selim'in Beyrut'a yerleşmesi nedeniyle Lübnan'da büyüdüklerini aktaran Adra, ancak o dönem de sık sık Türkiye'yi ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Geçmişe kıyasla Türkiye'nin şu anda çok geliştiğini, "bugünkü Türkiye'yi o zaman hayal bile edemediklerini" dile getiren Adra, "Ülkenin ne kadar geliştiği ve nasıl bir seviyeye geldiğini herkes görüyor.(Erdoğan'dan) Önce kimse bir şey yapmadı. Ben 1955'teki Türkiye'yi çok iyi hatırlıyorum. Babam 1975'te vefat edene kadar her yıl giderdik. Bugünkü bir Türkiye o zaman yoktu." diye konuştu.

  • Sultan 2 Abdülhamid Han
  • Türkiye
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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