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2 aday eşit oy aldı! Kazananı kura sonucu belirledi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

DHA31 Mart 2024 Pazar 21:35 - Güncelleme:
2 aday eşit oy aldı! Kazananı kura sonucu belirledi
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İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi'nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu'nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57'şer oy aldı. Adayların eşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

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