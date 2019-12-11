Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

2 Alman vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam ediliyor. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edildi.
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