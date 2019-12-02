2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması

2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Show Tv' de Çukur, Kanal D'de Zalim İstanbul, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv'de Yasak Elma, Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 2 Aralık reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

25 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

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