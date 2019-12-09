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PKK'lı teröristlerden alçak tuzak: 2 askerimiz şehit oldu

Şırnak'ta PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

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Şırnak'ta PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı.

Ayrıntırlar geliyor...

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