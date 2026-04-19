  • 2 ayrı ilde büyük operasyon: Yüzlerce kilo uyuşturucuya el konuldu
2 ayrı ilde büyük operasyon: Yüzlerce kilo uyuşturucuya el konuldu

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da yürüttükleri 2 ayrı operasyonda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

AA19 Nisan 2026 Pazar 09:16
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi önlendi.

İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak, incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilogram esrar tespit edildi.

2 AYRI OPERASYONDA 420 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Ekipler, ülkenin ekonomik ve toplumsal güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

