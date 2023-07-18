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2 bakanlık deprem bölgesindeki çocuklar için protokol imzalayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 20 Temmuz tarihinde Malatya'da imzalayacağı “Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü” ile afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulayacak.

AA18 Temmuz 2023 Salı 15:31 - Güncelleme:
2 bakanlık deprem bölgesindeki çocuklar için protokol imzalayacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü", 20 Temmuz Perşembe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Malatya'da imzalanacak.

Protokolle afetten kaynaklı oluşabilecek sorun alanlarındaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılarak aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve velilerin kendi kapasitelerini fark ederek daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Afetten etkilenen 11 ildeki bireylere yönelik psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında eğitim destek programları uygulanmasını öngören protokolle, yetişkinler, engelli ve yaşlılar için de sosyal alanlarda faaliyetler yapılması amaçlanıyor.

Protokolle, depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yetişkinler için talebe göre hobi ve meslek edindirme kursları açılması da hedefleniyor.

  • afet bölgesi
  • psikososyal destek
  • eğitim destek programları

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