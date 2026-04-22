2 bakanlık sahada! Okullarda güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da bulunan Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti. Abideyi dolaşan Bakan Tekin, şehit öğretmenler için dua ederek, abidede yer alan isimleri inceledi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile birlikte süreci şeffaf bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Tekin, ayrıca İçişleri Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışmalar neticesinde okullara güvenlik kuvvetleri konuşlanacağını söyledi.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU OLARAK SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

Bakan Tekin, okul saldırıları ile ilgili süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Devletle millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar hemen devreye giriyorlar. Bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak şeyler yapıyorlar. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımıza ve diğer bütün bakanlıklara talimatları oldu. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız doğrudan sürecin içerisinde bulundu ve süreci koordine etti. Dolayısıyla şu anda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız, süreci bütün detaylarıyla ayrıntılı bir biçimde inceliyorlar. Arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde bulunup cezasını çekeceğini düşünüyoruz. Şu anda iki bakanlık ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu olarak sürecin içerisindeyiz" diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ, BÜTÜN OKULLARIMIZDA ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİ BİR BİÇİMDE EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİYOR"

Türkiye'deki okullarda birçok önlem alınacağının altını çizen Bakan Tekin, "Çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız, bünyesindeki güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyor" şeklinde konuştu.