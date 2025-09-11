İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

2 belediye daha AK Parti'ye geçti... Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Seydişehir ve Emirgazi belediye başkanları, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında Hasan Ustaoğlu ve Mesut Mertcan'a rozetlerini taktı.

11 Eylül 2025 Perşembe 14:56
2 belediye daha AK Parti'ye geçti... Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güçlü Türkiye yolunda birliğin büyüdüğü, gönül belediyeciliğinin yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ustaoğlu ve Mertcan'a parti rozetini taktığı anlara ilişkin fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

