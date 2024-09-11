İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0259
  • EURO
    37,6225
  • ALTIN
    2760.43
  • BIST100
    9597.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 bin 159 hektar alan kül oldu! Yangını kaçak kazı yapanların çıkarmış
Güncel

2 bin 159 hektar alan kül oldu! Yangını kaçak kazı yapanların çıkarmış

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan ve 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangını tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
2 bin 159 hektar alan kül oldu! Yangını kaçak kazı yapanların çıkarmış
ABONE OL

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayıp Çiğli ve Bornova ilçesi sınırlarına yayılan ve 5 günlük mücadeleyle kontrol altına alınabilen yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Yangının çıktığı noktalarda detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.

Çıkarıldıkları adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, "taksirle yangına neden olmak" ve "kaçak kazı yapmak", D.Y. ve A.S. de "kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.