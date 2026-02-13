2 bin 356'ncı gün! Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 356'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Sariye Tokay, kar, kış, yaz, sıcak demeden evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

Oğluna kavuşana kadar mücadelesine devam edeceğini belirten Tokay, şunları kaydetti:

"Bu çadırda 7 yıldır yaz, kış, soğuk, sıcak demeden mücadele veriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını, bu süreçte evlatlarına kavuşmayı dilediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız gelmeden buradan ayrılmayacağız. 7 yıldır yağmur, çamur ve sıcak demeden annelerle birlikte çocuklarımızın yolunu gözledik. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Oğlum, gelin güvenlik güçlerine teslim olun."