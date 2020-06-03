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2 Bin yıllık Roma surlarını spreyle boyayıp, yanında ateş yaktılar

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık surlar sprey boya ile karalandı, surların yanında ateş yakılması sebebiyle kara lekeler oluştu.

IHA03 Haziran 2020 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:22
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M.Ö. 4. yüzyılda Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen İznik’in binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surlara, sprey boya kullanılarak yazı yazıldı.

İznik’in dört bir yanını çevreleyen surların Topkapı mevkisinde bulunan bölümüne baştan sona sprey boyalar ile yazılar yazıldı.

’’ ŞOK OLDUM. BU BİR BARBARLIKTIR’’

Surların etrafını gezen turizm işletmecisi iş adamı Ali Karaman, “Gördüğüm manzara karşısında şok yaşadım. Resmen barbarlık. Korona bitti ve biz turistlerimizi böyle mi karşılayacağız. İznik’e yazık oluyor” dedi.

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