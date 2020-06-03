IHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:22

M.Ö. 4. yüzyılda Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen İznik’in binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surlara, sprey boya kullanılarak yazı yazıldı.

İznik’in dört bir yanını çevreleyen surların Topkapı mevkisinde bulunan bölümüne baştan sona sprey boyalar ile yazılar yazıldı.

’’ ŞOK OLDUM. BU BİR BARBARLIKTIR’’



Surların etrafını gezen turizm işletmecisi iş adamı Ali Karaman, “Gördüğüm manzara karşısında şok yaşadım. Resmen barbarlık. Korona bitti ve biz turistlerimizi böyle mi karşılayacağız. İznik’e yazık oluyor” dedi.