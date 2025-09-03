İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,167
  • EURO
    47,9506
  • ALTIN
    4677.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 CHP'li başkan arasında borç kavgası: Vekilliğin dışına çıktılar
Güncel

2 CHP'li başkan arasında borç kavgası: Vekilliğin dışına çıktılar

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Köseler, yerine seçilen CHP'li başkanvekili Vural'a tepki gösterdi. Kendisi görevdeyken ayak basmayan firma sahipleri belediyeyi su yolu yaptığını belirten Köseler, 'Yanlış adımlar atılıyor, iki mahallede atılan adımlar vekilliğin dışında bazı adımlardır. 380 milyon alacak 500 milyona çıkmış' dedi.

AKŞAM GAZETESİ3 Eylül 2025 Çarşamba 08:14 - Güncelleme:
2 CHP'li başkan arasında borç kavgası: Vekilliğin dışına çıktılar
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in 5 suçtan toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Özlem Vural

'YANLIŞ ADIMLAR ATILIYOR'

İlk ifadesini veren Köseler, ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti. Köseler, kendisinin görevden alınmasından sonra göreve getirilen mevcut başkanvekili Özlem Vural'a da sitem ederek, "190 gündür ben yalnızım hücrede. Yanlış adımlar atılıyor, iki mahallede atılan adımlar vekilliğin dışında bazı adımlardır. 380 milyon alacak 500 milyona çıkmış. Taşımada da aynı durum var. Park ve bahçelerde durum aynı. Ben görevdeyken ayak basmayan firma sahipleri belediyeyi su yolu yaptılar, ben içerideyken. Hanımefendinin (Özlem Vural) toplantılara katıldığını biliyorum" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.