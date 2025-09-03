Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Köseler'in 5 suçtan toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Özlem Vural

'YANLIŞ ADIMLAR ATILIYOR'

İlk ifadesini veren Köseler, ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti. Köseler, kendisinin görevden alınmasından sonra göreve getirilen mevcut başkanvekili Özlem Vural'a da sitem ederek, "190 gündür ben yalnızım hücrede. Yanlış adımlar atılıyor, iki mahallede atılan adımlar vekilliğin dışında bazı adımlardır. 380 milyon alacak 500 milyona çıkmış. Taşımada da aynı durum var. Park ve bahçelerde durum aynı. Ben görevdeyken ayak basmayan firma sahipleri belediyeyi su yolu yaptılar, ben içerideyken. Hanımefendinin (Özlem Vural) toplantılara katıldığını biliyorum" dedi.