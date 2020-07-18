18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:52 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:52

Gaziantep'teki PKK operasyonunda tutuklanan CHP'li belediye meclis üyeleri Hurşit Besle ve Avukat Adnan Erol'un terör örgütünün kentteki yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda HDP İl Eş Başkanları Musa Aydın ve Songül Koçdağ, HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, HDP İslahiye İlçe Başkanı Yusuf İyem, HDP Şahinbey İlçe Başkanı Bahri Yarış, Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclisi Üyesi Hurşit Besle, Şehitkamil Belediyesi CHP’li Meclisi Üyesi Adnan Erol ile Nusaybin eski Belediye Başkanı ve 2 mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden Şahinbey CHP’li Meclisi Üyesi Hurşit Besle ve Şehitkamil CHP’li Meclisi Üyesi Adnan Erol’un da aralarında olduğu 9 şüpheli, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. 6 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Akşam'ın haberine göre, yerel seçimlerde yapılan gizli ittifakta HDP kontenjanından listeye girip meclis üyesi seçildiği ileri sürülen CHP’li Besle ve Erol’un terör örgütü PKK/KCK’nın Gaziantep yapılanmasında etkin görevde oldukları tespit edildi.

CEZAEVİ SORUMLUSU

Polisin teknik takibe aldığı Erol’un cezaevindeki terör örgütü üyelerinden sorumlu, Hurşit Besle’nin ise şehir yapılanmasında üst düzey görevde olduğu belirlendi.