İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2317
  • EURO
    53,1473
  • ALTIN
    6764.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 çocuğun sır ölümü: AFAD özel cihazlarla ölçüm yaptı
Güncel

2 çocuğun sır ölümü: AFAD özel cihazlarla ölçüm yaptı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde aynı aileden 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, olay yerinde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 07:16 - Güncelleme:
2 çocuğun sır ölümü: AFAD özel cihazlarla ölçüm yaptı
ABONE OL

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33) ve çocukları Azra (7) İLE Ömer Selim (4), hafta sonu memleketleri olan Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle tedavi altına alınan çocuklar., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve baba ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı.

Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı.

Yapılan incelemelere ilişkin hazırlanan teknik raporun savcılığa sunulmasının ardından olayın kesin nedeninin netlik kazanması bekleniyor. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.