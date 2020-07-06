2 çocuğunun annesini balkondan atarak öldürdü!

DHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:00

Olay, önceki gece Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. ile eşi G.S., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma evin balkonunda devam etti. Kavgaya dönüşen olayda G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kavga sırasında eşini balkondan attığı iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren M.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.