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2 çocuk babası, kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören şahıs hayatını kaybetti.

IHA12 Nisan 2024 Cuma 09:49 - Güncelleme:
2 çocuk babası, kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre, Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden İ.Y'nin (37) Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 2 çocuk babası İ.Y'nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi. Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

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