  • 2 dairenin balkonu çöktü! CHP'li belediyeye tepki büyüdü: Can kaybı olduktan sonra mı müdahale edilecek?
Güncel

2 dairenin balkonu çöktü! CHP'li belediyeye tepki büyüdü: Can kaybı olduktan sonra mı müdahale edilecek?

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yıkım kararı olduğu için boşaltılan 5 katlı binanın 2 dairesinin balkonlarında çökme meydana geldi. Binanın tehlike oluşturduğunu dile getiren esnaf CHP'li belediyeye tepki göstererek, 'Burada bir can kaybı olduktan sonra mı müdahale edilecek? Burada nöbet tutuyor, sokaktan geçen insanları uyarıyorum.' dedi.

AA13 Ocak 2026 Salı 14:39 - Güncelleme:
2 dairenin balkonu çöktü! CHP'li belediyeye tepki büyüdü: Can kaybı olduktan sonra mı müdahale edilecek?
İnönü Mahallesi 1405 Sokak'taki Emek Apartmanı'nın 4. ve 5. katındaki dairelerin balkonları dün akşam saatlerinde çöktü.

Olay nedeniyle etrafında güvenlik şeridi olan binadan sokağa moloz saçıldı.

"RİSKLİ VE TEHLİKELİDİR, GİRİLMEZ"

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, sokağın girişine "Riskli ve tehlikelidir, girilmez" yazılı tabela yerleştirdi.

Hasarlı ve eski olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen binanın geçen yıl boşaltıldığı öğrenildi.

Esnaf Kerem Araboğa, apartmanın bir an önce kontrollü şekilde yıkılmasını istediklerini söyledi.

Binanın tehlike oluşturduğunu dile getiren Araboğa, şöyle konuştu:

"Apartman için yıkım kararı verilmiş ama bu yıkımın neden gerçekleşmediğini bilmiyorum. Her gün tehlike arz ediyor, binaya giren çıkan var. Yukarıdan parçalar düşüyor. Bu konuda müraacatımız olmasına rağmen hala kayıtsız kalınıyor. Burada bir can kaybı olduktan sonra mı müdahale edilecek? Burada nöbet tutuyor, sokaktan geçen insanları uyarıyorum."

