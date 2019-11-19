İçişleri Bakanlığı: 2 DEAŞlı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı 'Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı bugün sınır dışı edildi' dedi.
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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