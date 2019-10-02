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2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması

2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Kuzgun, Show Tv'de Düğün Dernek, Fox Tv'de Mucize Doktor özet ve Tv8'de MasterChef Türkiye Kolaj bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvedeki isim belli olacak. 2 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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2 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz, Afili Aşk, Kuzgun reyting sıralaması belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Sen Anlat Karadeniz, Kanal D'de Afili Aşk, Star Tv'de Kuzgun, Show Tv'de Düğün Dernek, Fox Tv'de Mucize Doktor özet ve Tv8'de MasterChef Türkiye Kolaj bölümleri izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin yayınlanmasının hemen ardından zirvedeki isim belli olacak. 2 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
2 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
2 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 2 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
 
GEÇEN HAFTA (25 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 

 
AB
 

 
ABC

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