2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2023
Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda... pic.twitter.com/vBpkyv03b6