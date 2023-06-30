2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

2 PKK ÜYESİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:



Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.