İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2023 Cuma / 12 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0732
  • EURO
    28,4633
  • ALTIN
    1601.45
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Güncel

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 PKK üyesinin de yakalandığı belirtildi.

AA30 Haziran 2023 Cuma 14:58 - Güncelleme:
2 FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.K. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

2 PKK ÜYESİ YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.