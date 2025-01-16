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2 FETÖ'cü tır dorsesinden çıktı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
2 FETÖ'cü tır dorsesinden çıktı
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İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma sonucu takip ettikleri tırın İpsala Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

Polis gözetiminde sınır kapısına götürülen tır, x-ray taramasından geçirildikten sonra arandı.

Tırın dorsesinde yapılan aramada "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan K.T. ve M.T.K. yakalandı.

FETÖ zanlıları, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili "insan ticareti" kapsamında gözaltına alınan A.H. ve S.O.Ç. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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