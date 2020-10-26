2 gün önce kaybolan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuk jandarma ekiplerince bulundu

DHA 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:30

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbaşı beldesindeki devriye sırasında, arazide bekleyen çocuğu gördü. Çocukla konuşmaya çalışınca zihinsel engeli olduğunu anlayan ekipler, araştırma başlattı. Bunun üzerine çocuğun, 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Muhammet Reşit Doğan olduğu belirlendi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Muhammet, kent merkezindeki ailesinin yaşadığı eve götürüldü. 2 gündür haber alamadıkları oğullarına kavuşan Doğan ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti.