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  • 2 gün önce kaybolan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuk jandarma ekiplerince bulundu
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2 gün önce kaybolan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuk jandarma ekiplerince bulundu

Elâzığ'da, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Muhammet Raşit Doğan (12), jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulundu. 2 gündür haber alamadıkları oğullarına kavuşan Doğan ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:30
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbaşı beldesindeki devriye sırasında, arazide bekleyen çocuğu gördü. Çocukla konuşmaya çalışınca zihinsel engeli olduğunu anlayan ekipler, araştırma başlattı. Bunun üzerine çocuğun, 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Muhammet Reşit Doğan olduğu belirlendi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Muhammet, kent merkezindeki ailesinin yaşadığı eve götürüldü. 2 gündür haber alamadıkları oğullarına kavuşan Doğan ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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