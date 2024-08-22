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2 gün süren düğünde gelin ve damada 4 kilo altın takıldı

Hakkarili iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeninin 2 gün süren düğününde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı.

DHA22 Ağustos 2024 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
2 gün süren düğünde gelin ve damada 4 kilo altın takıldı
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Hakkarili iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeni iş insanı Metin Ölmez ile Diş Hekimi Sümeyye Ölmez, Van'da yapılan düğünle evlendi. Çiftin 2 gün süren düğününe yurt içinden ve dışından kanaat önderleri, aşiret liderleri, iş insanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

2 gün yemek ikramının yapıldığı düğünde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Takılan paralar ise 15 kişi tarafından sayıldı. Davetliler geç saatlere kadar şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

İş insanı İsmet Ölmez, düğüne katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Bugün gençlerimiz dünya evine girdi. Yurt içinden, yurt dışından gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri iş insanları katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Düğünümüzde 2 gün boyunca 5 bin kişi katıldı. Ben düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada, tüm gençlere mutluluklar diliyorum" dedi.

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