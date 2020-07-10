2 gündür haber alınmıyordu, evinde ölü bulundu

DHA 10 Temmuz 2020 Cuma 12:01 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:01

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hazırol Sokak’ta meydana geldi. Un fabrikasında işçi olarak çalışan Şambaz Altan'dan 2 gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı evine geldi. Altan'ın kapıyı açmaması ve evden gelen kokular üzerine şüphelenen arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Polis, evde Altan'ın cesediyle karşılaştı. Altan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan Şambaz Altan'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.