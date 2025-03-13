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2 günlük bebeği öldürüp betona gömmüşlerdi! Firariler yakalandı

Tekirdağ'da 'yakın akrabayı öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. 2010'daki olayın detayları şoke etti.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
2 günlük bebeği öldürüp betona gömmüşlerdi! Firariler yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından 12 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen projeli operasyon kapsamında, İ.A. (38) isimli kadının Yakın Akrabayı Öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunduğu belirlendi. Aynı suçtan tutuklamaya yönelik aranan T.S. (64) isimli kadın da ekiplerin takibine alındı. Asayiş Şube JASAT, 6. JASAT, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı.

DEHŞET DOLU DETAYLAR: BETON DÖKMÜŞLER

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 2010'da meydana gelen olayda İ.A.'nin askerdeki sevgilisinden dünyaya gelen 2 günlük kız bebeği, aile meclisi kararıyla öldürüldü. Bebeğin önce boğularak öldürüldüğü, ardından evin bahçesine gömülüp üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

Polis, yapılan ihbar üzerine belirtilen adreste arama yaparak bebeğin cesedine ulaştı. Soruşturma kapsamında, anne İ.A., anneanne T.S. ve aile meclisinin diğer üyeleri gözaltına alındı.

ADRES DEĞİŞTİRMİŞLER

2010 yılında tutuklu olarak yargılanan anne ve anneanne mahkemenin ara kararıyla 2018 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkemenin iki kadın hakkında yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet karar vermesinin ardından iki kadın sürekli adres değiştirerek izini kaybettirdi. Cinayetten aranan iki kadın JASAT Ekiplerinin titiz çalışması neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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