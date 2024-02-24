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  • 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 14 telefon, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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