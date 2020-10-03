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2 ilde FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara operasyon: MİT de destek verdi

Erzurum ve Tunceli'de, FETÖ mensup sözde mahrem imamlarla aktif olarak görüşmeye devam ettiği belirlenen 2 muvazzaf subay, MİT destekli operasyonla yakalandı.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 12:10 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:11
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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, mahrem askeri yapılanmada kripto haberleşme sistemi olarak belirledikleri sabit ve açık hatlar aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf subaylar E.Ç. ve F.K. gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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