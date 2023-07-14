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2 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya: Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 11:03 - Güncelleme:
2 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Kırklareli ve Muğla'da jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 27 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Göçmen kaçakçısı organizatörlerin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sınır birlikleri ile koordineli olarak gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonlarda örgüt lideri dahil olmak üzere 18 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 3'üne adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ise JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli icra edilen müşterek operasyonda 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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