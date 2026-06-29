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2 ilde orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Türkiye'nin Çanakkale ve İzmir olmak üzere iki ilinde orman yangını çıktı. Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
2 ilde orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Türkiye'nin Çanakkale ve İzmir olmak üzere iki ilinde orman yangını çıktı.

ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE GENİŞ BİR ALANA SIÇRADI

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ZİRAAT ALANINDAN MAKİLİĞE SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 2 dozer ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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