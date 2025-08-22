İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

2 ilde uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 08:52 - Güncelleme:
2 ilde uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonlarında 3 milyon ve 40 bin 711 uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, X hesabında yaptığı paylaşımda, düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu hap ve katkı maddelerinin ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya, uyuşturucunun insanın en büyük düşmanı olduğunu ve zehir tacirleriyle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52 buçuk kilogram katkı maddesi ele geçirdik Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz".

